Golfe congela sistema de qualificação para Tóquio2020

A Federação Internacional de Golfe (IGF) congelou, com o apoio do Comité Olímpico Internacional (COI), o sistema de qualificação para Tóquio2020, após o cancelamento de torneios devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o organismo regulador da modalidade.

“À luz da atual crise de saúde relacionada com a pandemia do novo coronavírus e ao necessário cancelamento de torneios de golfe em todo o mundo, a IGF entende e apoia completamente o congelamento imediato do ‘ranking’ mundial de homens e mulheres”, refere o organismo, em comunicado.

Esta decisão paralisa, efetivamente, o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, até que os sistemas nos quais o ‘ranking’ olímpico se baseia sejam retomados.

O sistema de qualificação para Tóquio2020 começou em 01 de julho de 2018 e terminará em 22 de junho de 2020, para os homens, e em 08 de julho de 2018 até 29 de junho de 2020, para as mulheres, períodos durante os quais os jogadores acumulam pontos.

“Este é um sistema adequado e equitativo e, apesar do congelamento, acreditamos que permanece justo para todos os atletas que competem pela qualificação para Tóquio. Discutimos isto com o Comité Olímpico Internacional, que apoia integralmente a decisão”, acrescenta a IGF.

Os torneios olímpicos de golfe são reservados a 60 jogadores, de acordo com o ‘ranking’ da IGF, com base na hierarquia mundial. Desses 60, 15 lugares são reservados para o topo do ‘ranking’ mundial, com um limite de quatro por país.

