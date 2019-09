Golfista Filipe Lima termina Open de Provença em 38.º

O português José-Filipe Lima concluiu hoje o Open de Provença, em França, no grupo dos golfistas classificados em 38.º lugar, com uma quarta e última volta em 71 pancadas, que o fez descer três posições.

José-Filipe Lima fez um Open em ‘perda’, com a queda de posições desde o primeiro dia, reservando para sábado e domingo as suas piores voltas no percurso de Pont Royal, em Mallemort, depois de ter iniciado a competição com 69 pancadas, três abaixo do par.

Hoje, o golfista fez três ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e dois ‘bogeys’ (uma acima), o que o fez terminar o percurso com 71, uma abaixo do par.

A vitória no torneio coube ao holandês Lars Van Meijel (com 272 pancadas), numa competição em que portugueses Ricardo Santos e Tomás Santos Silva só estiveram em prova nos primeiros dias, falhando o ‘cut’.