Franceses homenageiam ex-Presidente antes das cerimónias oficiais

A homenagem àquele que integrou a vida política do país durante quarenta anos, amplamente elogiada desde sua morte na quinta-feira como “profundamente francesa”, com suas qualidades e suas falhas, começou com uma cerimónia inter-religiosa diante dos seus restos mortais.

Cidadãos anónimos, desde a manhã, às vezes à chuva, na zona do Hôtel National des Invalides (Palácio dos Inválidos), em Paris, um monumento que abriga, entre outros, o túmulo de Napoleão, começaram a passar em frente ao caixão, exposto à entrada para a Catedral de Saint-Louis des Invalides.

Entre quinta-feira e sábado, cerca de 5.000 pessoas, algumas das quais muito jovens, acorreram para assinar registos de condolências no palácio presidencial do Eliseu, expressando a sua “ternura” e admiração pelo homem que lançou em 2002 “A Nossa casa queima”, enfrentando a emergência climática, recusou a segunda guerra do Iraque em 2003 ou reconheceu a responsabilidade da França na deportação de judeus.

Jacques Chirac, que nunca foi tão popular como depois de se retirar da política, é agora considerado pelos franceses como o melhor Presidente da Quinta República (desde 1958), empatado com Charles de Gaulle, segundo uma publicação do Sunday Journal.

Muitos preferem ignorar o balanço de 12 anos em processos judiciais daquele que, em 2011, veio a ser o primeiro ex-chefe de Estado francês condenado em processos criminais por emprego fictício na câmara de Paris.

Jacques Chirac morreu na quinta-feira, aos 86 anos.

Chirac, que assumiu a Presidência francesa entre 1995 e 2007, encontrava-se doente há vários anos e estava afastado da vida pública.