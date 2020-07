Desporto Gil Vicente e Paços de Ferreira despedem-se com empate Por

Gil Vicente e Paços de Ferreira empataram esta noite, a três golos, em Barcelos, em jogo a contar para a 34.ª e última jornada da I Liga.

Numa partida que teve duas reviravoltas no marcador, Maracás, Douglas Tanque e Matchoi Djalo marcaram para os castores, com Rodrigão, Kraev e Lourency a apontarem para os galos.

O Gil Vicente termina no décimo lugar, com 43 pontos, e dois abaixo encontra-se o Paços de Ferreira, com 39 pontos.