Desporto Empate entre Santa Clara e Vitória de Guimarães Por

Santa Clara e Vitória de Guimarães empataram esta tarde a dois golos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga.

Os açorianos chegaram ao 2-0 por Thiago Santana e Carlos Júnior, com Florent e André André, ambos de penálti, a reporem a igualdade.

O encontro terminou com o Santa Clara a tecer fortes críticas à arbitragem.

O Vitória de Guimarães fechou o campeonato no sétimo lugar, com 50 pontos, seguido pelo Santa Clara, com 43, a melhor pontuação na história do clube açoriano.