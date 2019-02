Futebolistas cabo-verdianos não regressaram a Cabo Verde após jogo em Portugal

Os dois jogadores da seleção cabo-verdiana de futebol de sub-20 Clé (Boavista) e Júnior (Desportivo) não regressaram ao país, após participarem num jogo em Portugal.

De acordo com a agência de notícias cabo-verdiana Inforpress, os dois jogadores deveriam ter regressado a Cabo Verde com os restantes elementos da equipa na passada quinta-feira, o que não aconteceu.

Segundo a Inforpress, a ausência de Clé no ataque do Boavista foi notada este sábado no jogo contra o Relâmpago, tal como a de Júnior, no meio-campo do Desportivo, na partida de sexta-feira.

Uma fonte da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), citada pela agência de notícias, confirmou que Clé e Júnior ficaram sem a autorização deste organismo.