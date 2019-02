Economia BPI aumenta seis vezes a comissão da transferência bancária por MB Way Por

A aplicação MB Way ficou seriamente em risco depois do BPI ter anunciado um aumento da comissão pela transferência bancária, que dos 20,8 cêntimos vai passar para os 1,248 euros.

A alteração ao preçário será realizada a 1 de maio.

Ainda assim, o custo da transferência bancária pela app MB Way no BPI será inferior ao do Millenium BCP, que cobra 1,352 euros por operação.

Dos cinco maiores bancos nacionais, só o Santander não cobra comissão por este ‘serviço’, concebido para aliviar os consumidores dos encargos com operações de pequeno valor.

A Caixa Geral de Depósitos cobra 20,8 cêntimos por transferência, sendo o valor no Novo Banco de 15,6 cêntimos.

Comissões que já constam dos preçários dos bancos, mas que atá agora não passavam de ‘indicativas’: o BPI vai mesmo começar a cobrar a taxa em cada transferência entre telemóveis, comprometendo seriamente a viabilidade da aplicação MB Way.