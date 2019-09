Motores Sara Ferreira e Nelson Caxias brilharam em Idanha-a-Nova Por

Sara Ferreira, com a vitória na Taça das Senhoras da competição SSV, e Nelson Caixas com o triunfo na classe promoção da mesma competição, foram as duas figuras mais em destaque no seio da equipa Benimoto Racing na Baja TT de Idanha-a-Nova.

Nesta sexta e penúltima prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Sara Ferreira, acompanhada por Susana Anastácio, estiveram irrepreensíveis ao longo do evento organizado pela Escuderia de Castelo Branco, e no final foram recompensadas.

A satisfação da piloto da Benimoto Racing Team no final era compreensível. “Foi uma excelente aventura. Adorei o primeiro dia, mas senti que estava muito receosa. Tinha feito um treino anteriormente e tinha capotado e então desde que parti até à assistência tenho noção que ia mesmo devagar”.

“Depois, fui ganhado mais ritmo e o dia correu muito bem. O segundo dia foi espetacular, gostei muito do troço. Antes de partirmos afinei a ‘bacquet’, estava mais confortável a conduzir e correu muito bem mesmo. Gostava muito de poder continuar de ainda este ano disputar o mítico Portalegre. Quem gosta disto vibra com isto. Eu e a Susana entendemo-nos muito bem, estivemos em sintonia, foi uma excelente corrida”, acrescentou Sara Ferreira.

Já Nelson Caxias, que foi acompanhado por Carlos Rebola, também esteve em destaque e também esteve em apuros, antes de vir a garantir o sucesso na Promoção, como fez questão de contar após o final da prova.

“Numa zona espetáculo, o carro ficou quase de lado, esteve quase a baldear, dei um toque de acelerador, endireitou, mas o público manifestou-se, ficou ao rubro e foi um momento cinco estrelas, o melhor da corrida para mim, independentemente da minha vitória”, relatou o vencedor da Promoção.

Novidade na equipa Benimoto, Ricardo Domingues, navegado por Pedro Cunha foi o piloto da equipa com andamento mais forte ao longo de todo o fim-de-semana. Depois de obter o segundo melhor tempo no prólogo rolou sempre entre os mais rápidos. Terminou o primeiro dia na quinta posição e concluiu a corrida em oitavo lugar, sendo ainda o 3º classificado entre os veteranos.

O também veterano Avelino Luís, acompanhado por Dinis Carmo, foi 12º da geral e concluiu a prova beirã no quarto posto entre os pilotos que disputam a sua categoria, enquanto o brasileiro Daniel Mahseredjian completou a corrida num excelente 13º lugar, secundando Nelson Caxias na Classe Promoção.

O ex-campeão de trial Sérgio Batista a fazer equipa com Gonçalo Magalhães, completou as posições de pódio da Classe Promoção. Um pódio integral Benimoto numa classificação onde Marco Marques com Nelson Santos ao seu lado foi sexto classificado.