Francisco Sande e Castro de Jaguar 35 anos depois

Francisco Sande e Castro vai regressar ao volante de um Jaguar XJS V12 de competição passados 35 anos desde que corria com o icónico bólide nas pistas nacionais.

É nos 250 Km do Estoril, já este fim de semana, que o piloto-jornalista volta a tripular o famoso ‘gato’ de Coventry. Integrando a última prova do Group1 Portugal.

Francisco não conseguiu recusar o convite que lhe foi endereçado por André Castro Pinheiro para dividir a condução nesta corrida de resistência, que inclui paragens nas boxes para trocas de pilotos.

Não será exatamente a mesma coisa a que Sande e Castro estava habituado quando competia em Vila do Conde ou Vila Real com o Jaguar XJS V12 (provas sprint), mas é uma boa forma de ‘matar saudades’ do carro e da competição, sendo que neste caso está em causa a vitória de André Castro Pinheiro no Troféu H81-Max do Group 1.

“Vai ser uma experiência fantástica voltar a competir num carro que tanto prazer me deu conduzir em prova há 35 anos. Sinto-me como uma criança a quem deixam brincar com um brinquedo novo”, confessa Francisco Sande e Castro, que em 1983 trouxe um Jaguar de Inglaterra para competir no Campeonato Nacional de Velocidade – os fãs das gerações mais velhas lembram-se daquele XJS verde escuro com as cores da Brut 33.

André Castro Pinheiro adianta que este convite a Sande e Castro estava pensado há algum tempo: “Desde a primeira gora em que conheci o Francisco e lhe falei neste projeto (tinha acabado de comprar o carro base) que fiquei com vontade de um dia podermos dividir a condução. Não havia melhor oportunidade do que agora, numa corrida de endurance no Estoril, a última da temporada, e onde partimos na liderança da categoria”.