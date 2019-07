Motores Francisco Mora ramata ‘poles’ no TCR Ibérico em Vila Real Por

Francisco Mora arrebatou a ‘pole position’ para as duas corridas do TCR agendadas para sábado e domingo no 50º Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto do Porto tirou bom partido do seu Cupra TCR para assumir o seu favoritismo para ambos os confrontos do fim de semana no traçado transmontano, onde Edgar Florindo tinha sido o mais rápido no treino livre.

Desta vez o rival de Mora não foi o piloto de Vila Real mas o estónio Robin Vaks, que aos comandos do melhor dos Honda Civic Type-R da ALM Honda Racing foi também o segundo mais rápido em ambas as qualificações.

Apesar de ter dominado os acontecimentos Francisco Mora queria mais: “Gostaria de ter feito um tempo um pouco abaixo, entrando no segundo 2, mas a verdade é que a pista não evoluiu, a nível de aderência, mas acaba por ser um bom resultado, até porque os meus adversários não melhoraram”.

“Estou contente e amanhã tentarei vencer a primeira corrida e no domingo a segunda. Será importante arrancar bem e não cometer erros nas primeiras voltas”, referiu ainda o piloto portuense que chegou a esta jornada de Vila Real como líder destacado do TCR Ibérico, na sequência de duas vitórias na jornada de abertura, no Estoril.

Já Robin Vaks mostrou-se satisfeito, ainda que acreditasse poder fazer ainda melhor: “Sinto-me mais ou menos contente e estive à beira de conseguir um tempo bastante melhor na segunda qualificação, mas cometi um erro. Tentarei melhorar a afinação do carro, pois não me sinto 100 por cento confiante. Acredito que poderei fazer uma boa corrida”.

Edgar Florindo ficou algo desiludido com o terceiro tempo, pois queria partir de uma posição melhor, condizente com o andamento evidenciado no treino livre. “Não consegui fazer uma volta limpa, tanto na primeira como na segunda qualificação. Havia um trânsito incrível e os adversários ou às vezes não me viam ou não respeitavam as bandeiras azuis mostradas pelos fiscais de pista. Na última qualificação, estava a fazer uma volta muito rápida, mas fui travado por outro piloto e até ainda lhe toquei ligeiramente”, explicou o piloto de Vila Real.

O piloto mais jovem do plantel do TCR Ibérico, o estónio Mattias Vahtel, de 16 anos, foi quarto, o que o deixou parcialmente satisfeito. Gustavo Moura (Audi S3 LMS) não conseguiu melhor do que o quinto lugar e se a primeira qualificação lhe decorreu sem sobressaltos, na segunda um problema elétrico esteve na origem de sucessivas falhas do motor.

Por fim, a dupla Daniel Teixeira/Joaquim Santos teve sortes diferentes, já se o primeiro na qualificação 1 cumpriu os objetivos, na qualificação 2 o seu colega foi “tocado” por um adversário que deixou marcas no Seat Leon.