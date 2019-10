Motores Francisco Mora garante título do TCR Ibérico Por

Francisco Mora arrebatou o título do TCR Ibérico, após a realização da derradeira corrida da época, realizada hoje no Autódromo Internacional do Algarve.

A prova teve apenas quatro voltas, pois foi bastante acidentedada. Isso acabou por ter impacto na atribuição do título, pois o estónio Robin Vaks foi eliminado no toque dado por um adversário, que deixou o Honda Civic da ALM bastante danificado.

O acidente levou a amostragem de uma bandeira, que colocou um fim prematura à corrida, na qual ficou também fora Gustavo Mora, depois do seu Audi S3 LMS ter sido abalroado por um adversário ainda na volta de formação da pré-grelha.

Mas os incidentes não ficariam por aqui, com a entrada do ‘safety-car’ à segunda volta, quando o Seat Leon de Joaquim Santos teve um princípio de incêndio, na sequência de um toque com o Cupra de Manuel Sousa.

Na liderança estava Francisco Mora, mas pressionado por Mattias Vahtel, no Honda Civic da ALM que restava. E depois da interrupção da corrida, apenas com um tempo total de apenas 9m42s dos 20 minutos previstos, a prova não foi retomada dada a impossibilidade de fazer cumprir o restante horário do European Le Mans Series.

Apesar das dúvidas que então prevaleceram, os comissários desportivos decidiram, mais tarde, homologar a classificação. No último lugar do pódio terminou o russo Evgeniy Leonov (CUPRA) que deu mostras de uma boa evolução e no final apenas lamentava a curta duração da corrida.

“Creio que seria uma injustiça eu não ser o campeão, pois fui quem ganhou o maior número de corridas”, referiu Francisco Mora após a corrida, acrescentando: “Ontem tive azar, mas nesta segunda corrida bastava-me controlar o Vaks. Não ia ser fácil nesta pista aguentar o Honda Civic do Vahtel. Estou feliz com o título de campeão, que era o meu principal objetivo”.

O título da classe DSG foi conquistado por Daniel Teixeira e Joaquim Santos, embora este último, com a missão de fazer a segunda corrida aos comandos do Seat Leon, não tivesse a sorte pelo seu lado, como já foi referido.