Motores Duplo êxito para Francisco Mora por terras catalãs Por

Francisco Mora foi a face mais visível da competência dos pilotos portugueses no TCR Ibérico, que conheceu mais uma ronda no Circuito da Catalunha Barcelona.

O piloto do Porto impôs-se na competição de turismos que se disputa em Portugal e Espanha, embora não conseguisse o resultado que desejava no segundo confronto do fim de semana face a rivais dos campeonatos TCR Europa e TCR Benelux.

Aos comandos do Cupra preparado e assistido pela Veloso Motorsport Francisco Mora conseguiu o sétimo tempo na qualificação e no sábado fez uma excelente primeira corrida, conseguindo a nona posição absoluta.

No domingo as coisas não correram tão bem ao piloto portuense. Falhou o arranque e perdeu 11 lugares na primeira volta. Depois realizou a recuperação possível que o levou ao 19º posto da ‘geral’.

“Deixei que o motor fosse abaixo no arranque e esse problema comprometeu o resto da corrida, até porque o carro estava bastante rápido. Foi bom ter sido de novo o melhor dos pilotos que apostam no TCR Ibérico, que era o grande objetivo”, relatou Mora.

Para o piloto da Veloso Motorsport “fica a satisfação de ter conseguido uma das oito voltas mais rápidas da corrida. Só foi pena não ter acabado mais perto dos primeiros”.

Mas acrescenta: “No Sábado fiquei muito satisfeito com o resultado conseguido. Foi pena ter partido para a corrida tão atrás, da nona fila da grelha, pois não dava para muito mais em termos de recuperação de lugares. Não passei por momentos de apuros e andei praticamente a fundo da primeira à última volta. O carro também estava muito bom e tenho de agradecer, por isso, à Veloso Motorsport”.

O TCR Ibérico 2019 termina no Circuito Internacional do Algarve, com uma jornada agendada para os dias 26 e 27 de Outubro.