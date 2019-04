Motores Francisco Abreu e Miguel Cristóvão ‘atacam’ GT4 South European Series Por

Francisco Abreu vai disputar as GT4 South European Series fazendo dupla com Miguel Cristóvão, aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport.

A dupla portuguesa inicia a competição este fim de semana em Nogaro, na famosa Coupe des Pâques, sendo que o campeonato prossegue depois em Espanha e Portugal, com provas em Jarama, Bacerlona, Algarve e Estoril.

O Circuito Paul Armagnac, em Nogaro, é assim a primeira ‘prova de fogo’ para Abreu e Cristóvão, que possui mais experiência que o seu companheiro de equipa, tendo disputado o título Pro-AM das GT4 European Series em 2018. Mas esse facto não intimida o madeirense.

“Os GT são carros fantásticos de conduzir, com performances extraordinárias e de marcas de sonho. É um mundo por onde todos os pilotos querem passar. Esta nova competição tem um calendário muito interessante, visitando alguns dos melhores circuitos de três países, o que me permite oferecer três mercados aos meus patrocinadores”, assinala Francisco Abreu.

O piloto do Funchal está bastante motivado para que a sua participação se inicie com o ‘pé direito’: “Vamos trabalhar para ter um bom início de temporada, mas existem muitas condicionantes. Nós não conhecemos o circuito, a equipa também não e vamos correr com os concorrentes do campeonato francês, que têm um conhecimento profundo do circuito. Para além disso são muitos. O mais importante será evitar incidentes e conseguir terminar bem classificado”.

Já Miguel Cristóvão sublinha a complexidade do fim de semana, por existirem “muitos carros em pista”, e enfatiza: “Temos de ser inteligentes para evitar acidentes e marcar bons pontos. É uma pista desconhecida para nós e vamos tentar evoluir o máximo possível nela, com um carro praticamente novo para nós. Mas claro que vamos procurar vencer”.