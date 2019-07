Fotógrafo da Lusa Paulo Novais galardoado com prémio Gazeta de Fotografia 2018

O fotógrafo da agência noticiosa Lusa Paulo Novais foi galardoado com o prémio Gazeta Fotografia 2018, enquanto o cartunista António recebeu o prémio Gazeta de Mérito, divulgou hoje o Clube de Jornalistas.

Paulo Novais ganhou o prémio com uma fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, captada na praia fluvial de Mosteiro (Pedrógão Grande), “durante o périplo que efetuou no ano passado pelas regiões fustigadas pelos incêndios em 2017”, refere o comunicado do Clube de Jornalistas.

Esta fotografia fez parte da galeria “os 1.001 mergulhos do senhor Presidente”, divulgada em 29 de agosto do ano passado na edição digital do Público.

O prémio Gazeta de Mérito foi atribuído ao cartunista do Expresso António, pelo desempenho da sua profissão desde 1974.

Os jornalistas Victor Bandarra (TVI) e Ana Luísa Rodrigues (RTP) ganharam ‘ex-aequo’ o prémio Gazeta de Televisão, com as reportagens “Ciganos – uma longa sina” e “Deportados para outro mundo”, respetivamente.

Virgílio Azevedo, do Expresso, venceu a Gazeta de Imprensa, com a “Investigação na ilha Terceira – contaminação nos Açores”, Mário Rui Cardoso (Antena 1) viu-lhe ser atribuído o prémio Gazeta de Rádio, com a reportagem “Teremos sempre Paris”, evocativa do 50.º aniversário do Maio de 68.

A Gazeta Multimédia foi atribuída a Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues (Divergente), pela reportagem “Terra de todos, terra de alguns”, realizada em Moçambique.

Já o prémio Revelação foi atribuído a Ricardo Esteves Ribeiro (Fumaça) devido à série áudio-documental “Palestina, histórias de um país ocupado”.

A Gazeta de Imprensa Regional foi atribuída ao Notícias de Gouveia, trimensário com 105 anos, detido pela Associação de Beneficência Popular de Gouveia.

Os prémios Gazeta, considerados os mais prestigiados do jornalismo português, contam com o patrocínio do Santander e da Galp Energia.