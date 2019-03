Fortes chuvas suspendem temporariamente circulação de comboios em Angola

O Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) anunciou hoje a suspensão temporária da circulação de comboios no ramal entre Luanda e o Dondo, devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias sobre a região.

Um comunicado do CFL informa que estão cancelados os comboios de passageiros Luanda-Dondo-Luanda, programados para sábado.

O CFL informa que a situação se manterá até que estejam repostas as condições técnicas com vista a garantir a circulação com segurança naquele ramal, assegurando que todos os esforços estão a ser feitos para a reposição da circulação “o mais breve possível”.

Com 424 quilómetros de comprimento, o CFL liga as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malange.