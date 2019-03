Cultura Vídeo: Finlândia aposta em DJ de topo contra Conan Osíris Por

A Finlândia vai levar um artista consagrado à Eurovisão, na qual Conan Osíris é um dos . O tema ‘Look Away’ tem o dedo do autor de ‘Sandstorm’, um hino da música eletrónica.

A representação finlandesa está a cargo da dupla Sebastian Rejman e Darude, sendo este último um nome de primeira linha no trance e na música eletrónica.

No final de 2009, Darude lançou ‘Sandstorm’, tema que tomou de assalto as discotecas por todo o mundo, sendo o principal som no verão de 2000.

O tema valeu o reconhecimento internacional e inúmeros prémios ao DJ e produtor finlandês.

“Posso meter um som de uma hora num festival com 20 mil pessoas ou um set de duas horas e meia num ‘club’ com 200 pessoas”, comentou Darude, no vídeo de apresentação do tema finlandês à Eurovisão.

Conan Osíris, quarto classificado na tabela de apostas, tem assim um adversário de peso na luta pelo triunfo no festival europeu da canção.