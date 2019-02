Flores e Corvo sob aviso amarelo por causa das previsões de chuva nos Açores

As ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, vão estar sob aviso amarelo até às 23:59 de hoje devido às previsões de chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num aviso meteorológico, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o IPMA, adianta que “uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte deverá provocar um agravamento do estado do tempo” naquele grupo ocidental.

A meteorologista Rita Mota, da delegação do IPMA nos Açores, acrescentou à agência Lusa que a precipitação vai “estender-se ao restante arquipélago”, mas “não com a mesma intensidade” do que nas Flores e Corvo.

O aviso amarelo, o menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas, pelo que a Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.