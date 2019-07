Motores Flavio Saínhas pronto para nova ‘batalha’ em Murça Por

Flávio Saínhas está pronto para nova ‘batalha’ no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, disputando no próximo fim de semana a Rampa de Murça

Na prova do CAMI Motorsport o objetivo do piloto da Covilhã é o mesmo que no Caramulo. Ou seja; vencer no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha.

“Vou lutar pela vitória. Não vi ainda a lista de inscritos, mas se for como na Rampa do Caramulo não vai ser tarefa fácil. Mas também é bom que assim seja, pois é mais um desafio que tenho pela frente, que quero superar”, assume Flávio Saínhas.

O piloto do Ford Escort MKI amarelo espera que o seu carro “esteja impecável, de forma a poder tirar partido das suas potencialidades, e assim conseguir os objetivos pretendidos”.

Certo é que em Murça, e à imagem do que sucedeu na prova anterior, Flávio Saínhas terá que contar com os pilotos do Caramulo Racing Team, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro, como principais rivais.