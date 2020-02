Desporto Flamengo na final do campeonato carioca ao eliminar Fluminense Por

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, qualificou-se na quarta-feira para a final do campeonato estadual do Rio de Janeiro ao vencer na receção ao Fluminense, por 3-2, num jogo da meia-final que esteve a vencer por 3-0.

O campeão brasileiro e sul-americano iniciou a competição com jogadores da formação e sem o treinador português e terminou o Grupo A no segundo lugar, com os mesmos 13 pontos do Boavista, e disputou uma vaga no encontro decisivo com o rival Fluminense, vencedor da ‘poule’ B.

Bruno Henrique, logo aos três minutos, e Gabriel Barbosa, aos nove, deram vantagem ao ‘mengão’ na primeira parte, tendo o lateral esquerdo Filipe Luís ampliado a diferença, aos 50, até que Luccas Claro e Evanilson, aos 61 e 71, respetivamente, reduziram para o clube ‘tricolor’.

O Flamengo, que conquistou esta Taça Guanabara em 33 ocasiões, incluindo no ano passado, vai disputar a final, no dia 22 de fevereiro , frente ao vencedor do embate entre Boavista e Volta Redonda, que está marcado para domingo.