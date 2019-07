Fitch desce perspetiva de evolução de Angola para negativa e mantém rating no lixo

A agência de notação financeira Fitch desceu a Perspetiva de Evolução da economia de Angola, mantendo o país no nível B, abaixo da recomendação de investimento, devido à lenta recuperação económica e ao aumento da dívida pública.

“A revisão da Perspetiva de Evolução da economia de Estável para Negativa reflete a deterioração das métricas da dívida, a contínua queda das reservas externas e uma recuperação económica adiada e mais lenta do que o previsto”, escrevem os analistas na explicação que sustenta a ação de ‘rating’.

A Fitch mantém a opinião sobre a qualidade do crédito soberano em B, abaixo da recomendação de investimento, ou seja, ‘lixo’ ou ‘junk’, como é normalmente conhecido.

“O nível de dívida pública continuou a aumentar de 80,2 por cento do PIB, em 2018, para 83,8 por cento este ano, segundo as nossas previsões”, escreve a Fitch, notando que este rácio está “bem acima da média dos países com uma nota ‘B’, nos 59,1 por cento.

O nível de dívida seria ainda maior se as contas da Sonangol fossem incluídas, o que elevaria 88,8 por cento este ano, diz a Fitch, notando que uma parte desta deterioração nas métricas da dívida “é o resultado da depreciação do kwanza, apesar de alguns dos riscos sobre a liquidez da moeda externa estão mitigados, de alguma forma, pelo facto de o governo receber a maioria das suas receitas em dólares”.