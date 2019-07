Portugueses longe das medalhas em prova de águas abertas dos Mundiais de natação

Os nadadores portugueses Rafael Gil e Tiago Campos ficaram hoje muito longe das medalhas na final de 5 km de águas abertas dos Campeonato do Mundo, que decorre em Gwangju, na Coreia do Sul.

Rafael Gil, atleta do Sporting, concluiu a prova no 28.º lugar, em 53.45,70 minutos, enquanto Tiago Campos, que alinha no CN Rio Maior, foi 38.º classificado, com o tempo de 53.57,20, ambos distantes dos lugares de pódio.

A final foi vencida pelo húngaro Kristof Rasovszky, que se impôs 53.22,10 minutos e conquistou a primeira medalha de ouro nos Mundiais de natação, à frente do francês Logan Fontaine (53.32,20) e do canadiano Eric Hedlin (53.32,40), que alcançaram as de prata e bronze, respetivamente.