Insólito Jovem detido por usar notas falsas paga a fiança com… notas falsas Por

A polícia de Santo Amaro da Imperatriz, no Brasil, foi chamada a deter um jovem apanhado a usar notas falsas. Autorizado a sair em liberdade sob fiança, o suspeito pagou a mesma… com notas falsas.

O caso foi hoje relatado pela TSF, que destacou o comentário do polícia que lidou com a situação.

“Foi necessária muita audácia”, afirmou Rodrigo Mayer.

O suspeito, de 23 anos, tinha sido detido por comprar produtos, no parque aquático de Santo Amaro da Imperatriz, no estado de Santa Catarina, com notas falsas.

Na audiência de custódia (o equivalente ao nosso tribunal de instrução), o juiz entendeu que o jovem, por ser réu primário e não ter praticado crime de sangue, poderia sair em liberdade, mediante o pagamento de fiança.

Porém, o chefe do cartório da polícia civil de Santa Catarina, ao depositar a verba, detetou que o pagamento da fiança tinha sido feito com notas falsas.

O jovem foi localizado e novamente detido.