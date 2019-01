Filme “Parque Mayer” candidato a prémio mexicano Ariel

O filme “Parque Mayer”, do realizador António-Pedro Vasconcelos, será o candidato de Portugal na categoria de melhor filme ibero-americano dos prémios mexicanos de cinema, Ariel, revelou a Academia Portuguesa de Cinema.

Os prémios Ariel são atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México, e foram criados em 1946. Há uma categoria destinada a distinguir, com o Ariel de Prata, a melhor produção do espaço ibero-americano.

Estreado em dezembro passado, “Parque Mayer” conta a história de uma jovem que sonha ser artista de teatro de revista no Parque Mayer, nos anos 1930, altura em que tem início o regime político de Oliveira Salazar.

O filme foi produzido por Tino Navarro, tem argumento de Tiago Santos e interpretação, entre outros, de Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado e Miguel Guilherme.

Nos cinemas portugueses foi visto por cerca de 33 mil espectadores.