Motores Filipe Nogueira quer manter evolução no Rali Vidreiro Por

Filipe Nogueira e João Vieira abordam o Rali Vidreiro Centro de Portugal, que hoje se inicia na Marinha Grande, com uma atitude positiva.

Na prova anterior do Campeonato de Portugal de Ralis – Terras D’Aboboreira –, a ‘correr em casa’ a dupla do Peugeot 208 R2 alcançou uma importante vitória ao nível dos RC4, pelo que este fim de semana pretende obter um resultado semelhante.

“Esperamos dar continuidade à boa adaptação conseguida logo no primeiro rali feito em asfalto com o Peugeot 208 R2 na prova anterior onde conseguimos a segunda posição entre os carros das 2 rodas motrizes, num rali que foi bem disputado até à ultima especial”, começa por dizer Filipe Nogueira.

Para a prova do Clube Automóvel da Marinha Grande o piloto de Baião está otimista: “Vamos motivados para ser competitivos de princípio ao fim. Temos noção que será um rali difícil pelas características muito próprias das classificativas, muito extensas, técnicas, com alternância de zonas muito rápidas e outras mais lentas, estreitas e com muitas ‘ratoeiras’ bem propício a erros”,.

Filipe Nogueira acrescenta: “Pela leitura que tivemos nos reconhecimentos será certamente um dos ralis mais difíceis para nós esta época, pelo que será para encarar mesmo com muitas cautelas, tendo sempre bem patente o principal objetivo delineado esta época, que é terminar todas as provas”.

O rali tem início pelas 17h00 de hoje, com uma dupla passagem pelo troço S. Pedro de Moel (12,66 km), antes de rumarem à Super Especial (1,50 km) desenhada no centro da Marinha Grande. Amanhã disputam-se as restantes 5 especiais, com uma dupla ronda por Mata Mourisca (17,13 km) e Assanha da Paz (22,15 km), e uma terceira passagem pelo troço de S. Pedro de Moel (12,66 km).