Motores Filipe Nogueira repete vitória nos RC4 e pódio nas duas rodas motrizes Por

Terminou em festa a participação de Filipe Nogueira e João Vieira no Rali Vidreiro Centro de Portugal, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla do Peugeot 208 R2 elegeu a prova do Clube Automóvel da Marinha Grande como uma das mais exigentes que enfrentou esta temporada, devido às especiais propícias a erros e com características diversas dos restantes eventos.

Fotos: Zoom Motorsport

Filipe Nogueira voltou a conseguir evoluir na condução do 208 R2, o que se traduziu em bons tempos e numa animada luta pela segunda posição no campeonato das duas rodas motrizes.

Ao cabo das oito especiais ‘desenhas’ na região de Pedrógão e de São Pedro de Moel, o piloto de Baião acabaria por repetir o pódio nas duas rodas motrizes – com mais um terceiro lugar – e dominar a categoria RC4, que passou a liderar.

“Como já esperávamos, foi um rali difícil e apesar de alcançarmos um ‘produtivo’ terceiro lugar, ficamos com sabor agridoce porque disputamos até à última especial a segunda posição, ficando a diferença em apenas 4.3 segundos”, começou por referir Filipe Nogueira após o rali.

Ainda assim o piloto duriense salienta que o resultado conseguido “ficou condicionado pelo tempo perdido numa má escolha de pneus na sexta-feira e na primeira secção de sábado”, que não lhe permitiu ser mais rápido.

“Na primeira especial de sábado à tarde também não entramos com o melhor ritmo e perdemos mais alguns segundos preciosos para o nosso mais direto adversário. Na especial seguinte recuperamos e fomos para a última classificativa com uma desvantagem de apenas 3,4s. Nesta imprimimos um andamento muito forte que se traduziu num excelente crono”, destaca também Filipe Nogueira.

Ainda assim o piloto de Baião considerou “que devido às constantes retas e à maior potência e velocidade de ponta do carro” do seu adversário, fez a diferença. E dá os os parabéns ao Rafael Cardeira pela interessante luta que os dois tiveram.

“Mais uma vez cumprimos os nossos objetivos, tendo dignificando superiormente os nossos parceiros, com um bom resultado e uma boa colheita de pontos para as duas competições que estamos inseridos. Fica um agradecimento especial ao João Vieira pela forma determinante que tem influenciado os nossos resultados e a todo o staff técnico que mais uma vez nos disponibilizou uma viatura irrepreensível”, concluiu Filipe Nogueira.