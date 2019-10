Motores Fernando Teotónio campeão centro e vencedor do Desafio Kumho no Rali Vidreiro Por

Fernando Teotónio juntou dois títulos ao serem segundos competição do Campeonato Centro de Ralis no Rali Vidreiro Centro de Portugal.

O piloto do Fundão, que mais uma vez foi acompanhado por Luís Morgadinho no Mitsubishi Lancer Evo IX, sagrou-se campeão centro de ralis e venceu o Desafio Kumho Centro.

Teotónio não só foi líder da Divisão 1 Kumho do primeiro ao último troço como disputou o triunfo no Campeonato Centro de Ralis, vindo a concluir no segundo posto.

Rui da Silva Santos eram segundos da competição dos pneus coreanos quando um problema técnico no seu Subaru Impreza os deixou fora de prova. Isso fez com que Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão herdassem a segunda posição, em que terminaram com o seu Mitsubishi Evo V. O pódio foi completado por Armando Carvalho e Ana Santos, em Mitsubishi Evo IX.

Na Divisão 2 do Desafio Kumho Centro Hélder Costa e Liliana Costa levaram a melhor a bordo do Renault Clui Williams, sendo simultaneamente sétimos em termos de Campeonato Centro de Ralis.

Na segunda posição terminaram Paulo Silva e Luís Ribeiro, que venceram duas especiais, enquanto Vítor Matias e André Gaspar levaram o seu BMW 316i à terceira posição.