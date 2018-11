Motores Filipe Barreiros e Francisco Guedes nas 4 Horas de Fronteira Por

Filipe Barreiros e Francisco Guedes regressam à competição para alinharem juntos nas 4 Horas TT de Fronteira, prova destinada a veículos SSV.

A dupla não corria junta nos últimos anos, onde conheceram carreiras em separado, dominada pelas competições de pista, mas o todo-o-terreno foi conquistando espaço nas suas preferências.

Desta feita, em vez de dividirem um Ferrari de GT vão estar aos comandos do CanAm com que Filipe Barreiros tem tripulado várias vezes esta temporada, com o objetivo de ir até onde for possível:“Queremos conseguir o melhor resultado possível ao mesmo tempo que vamos procurar desfrutar de uma prova tão emblemática como esta”.

“Se não tivermos problemas mecânicos, muito habituais neste tipo de provas, temos a certeza que vamos ter um bom desempenho. Estamos otimistas e muito satisfeitos por voltarmos à competição juntos. Estão reunidos todos os ingredientes para um excelente fim de semana de competição”, afirma Filipe Barreiros.

A prova arranca na próxima sexta-feira, com a realização dos treinos livres e cronometrados. Sábado começa pelas 8h00 as quatro horas da prova que tem lugar no Terródromo de Fronteira.