Filipe Albuquerque imparável vence as 4 Horas Spa-Francorchamps

Filipe Albuquerque esteve soberbo nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova do European Le Mans Series que hoje se disputou no famoso circuito belga.

O piloto português largava da ‘pole position’ depois de ter dominado a qualificação, e aos comandos do Oreca 07 # 22 da United Autosports – que mais uma vez dividiu com Phil Hanson – esteve irrepreensível.

Para além de se impor na prova, Albuquerque ainda arrecadou a volta mais rápida, ainda que o triunfo tivesse longe de ter sido fácil, sobretudo porque um furo implicou a perda de várias posições e obrigou a dupla luso-britânica a uma espetacular recuperação.

Paulatinamente o piloto de Coimbra e o seu companheiro de equipa conseguiram voltar à luta pela vitória, nunca baixando os braços face a uma concorrência que não facilitou minimamente a tarefa.

“Com o furo vimos a nossa vida a andar um pouco para trás. Mas estávamos com um andamento excecional e a motivação era tal que não tivemos margem para frustrações. Ajustamos a estratégia e seguimos em frente”, explicou Filipe Albquerque após o fim da corrida.

O piloto português destaca que o Oreca 07 que a United Autosports era a ‘peça’ que faltava para a equipa ser bem sucedida e “no final esta satisfação gigantesca de percebermos que os resultados, com este carro, só dependem de nós. Foi muito bom”.

“O Phil tem tido uma evolução espetacular e o trabalho dele ficou bem visível este fim de semana”, sublinhou ainda Albuquerque, que depois deste êxito em Spa fica muito motivado oara a derradeira prova do ELMS, que tem lugar em Portimão a 27 de outubro, onde Filipe, a correr ‘em casa’, ambiciona novo triunfo.

“Para Portimão, depois desta vitória, o objetivo será novamente vencer, e seria a cereja no topo do bolo, depois de um ano complicado. Motivação não nos falta”, conclui o piloto de Almada, que volta a estar ao volante do Oreca # 22 a 4 de outubro para a prova do ‘Mundial’ de Resistência agendada para Fuji, no Japão.