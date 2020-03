Motores “Acredito que vamos fazer corridas” ainda este ano diz Filipe Albuquerque Por

Filipe Albuquerque acredita que no final do Verão se possam retomar as competições onde está envolvido.

Para o piloto de Coimbra o regresso não se fará já, mas a forma como a doença evoluir em todo o Mundo – a velocidades diferentes – é o que o faz acreditar num regresso às pistas ainda este ano.

Albuquerque tem lidado com o isolamento social que nos foi imposto da melhor forma possível, tentando manter-se em forma e também mentalmente entretido, sendo que ficar em casa também tem a vantagem de ser um pai mais presente.

“Bom, não tem sido uma tarefa fácil. Com duas crianças pequenas a gestão é sempre mais complicada. Mas tenho aproveitado para as acompanhar mais presente, por exemplo ensinar a minha filha de quatro anos a andar de bicicleta sem rodinhas e, ao mesmo tempo, manter-me fisicamente ativo”, conta o piloto de Coimbra.

A situação de pandemia levou a que a totalidade das competições em que Filipe Albuquerque está envolvido parasse. As corridas virtuais têm sido uma ‘respostas’ para que alguns pilotos treinem as suas capacidades mentais.

O vencedor das 24 Horas de Daytona de 2018 considera estas provas online uma excelente opção: “É sem dúvida uma boa solução. Nos dias de hoje as corridas online são a vida de cada vez mais pessoas. E para mim faz sentido os pilotos sentarem-se nos simuladores e darem um pouco de si”.

“É entretenimento, e já que temos de ficar em casa pelo menos que façamos parte do que gostamos e que isso sirva de espetáculo para quem assiste”, sublinha ainda Albuquerque.

O piloto da United Autosports no WEC, da Action Express Racing no IMSA Sportscar o piloto de desenvolvimento da DS Techeetah tem, como a maioria dos profissionais das pistas, um enorme desejo de voltar à atividade, e embora o prazo para esse regresso seja difícil de estabelecer, acredita que esta paragem dure apenas uns meses: “Acredito que sim. Não já, mas penso que para o final do Verão essa possa ser já uma realidade. O mundo não está todo no mesmo estágio de pandemia, mas acredito que vamos conseguir fazer corridas”.

Filipe Albuquerque é hoje o convidado de estreia do ‘vodcast’ Confinados do canal Eurosport, um programa digital no facebook, cujo primeiro episódio é dedicado ao automobilismo em https://www.facebook.com/EurosportPT/ onde estará à conversa com os comentadores do Eurosport João Carlos Costa, Vítor Sousa, Ricardo Grilo e Miguel Roriz.