Motores Eurosport estreia ‘vodcast’ no Facebook com Filipe Albuquerque Por

É já na próxima segunda-feira, 30 de março, que o canal Eurosport estreia o ‘vodcast’ Confinados. Um programa digital para os tempos de isolamento social devido ao coronavírus.

Trata-se de um programa digital que reúne comentadores de várias modalidades, incluindo o automobilismo, que tem as honras de estreia, na emissão em direto no Facebook.

O Confinados inicia-se pelas 22h00 em https://www.facebook.com/EurosportPT/ com o primeiro convidado a ser o pilto português Filipe Albuquerque. O vencedor LMP2 das 24 Horas de Daytona em 2018 e atual piloto de desenvolvimento e de testes da DS Techeetah, equipa bicampeã de Fórmula E onde compete António Félix da Costa, estará à conversa com os comentadores do Eurosport João Carlos Costa, Vítor Sousa, Ricardo Grilo e Miguel Roriz.