Motores Britânico Lloyd vitorioso no TCR em Barcelona e Francisco Mora desiludido Por

A segunda corrida do TCR Europa em Barcelona, que foi também do TCR Benelux e do TCR Ibérico não podia ter melhor desfecho para Daniel Lloyd, uma vez que venceu num confronto em que Francisco Mora ficou parado no momento do arranque.

O britânico do Honda Civic Type-R dominou os acontecimentos no Circuito da Catalunha, batendo o belga Gilles Magnum, que alinhou aos comandos de um competitivo Audi RS3 LMS, numa prova onde a ‘armada’ portuguesa teve uma atuação bem mais modesta do que na véspera.

Lloyd e Magnum foram os verdadeiros protagonistas da discussão pelo triunfo. Os dois arrancavam na frente da grelha de partida e destacaram-se claramente da restante concorrência, entre a qual se destacaram Jack Young e Julien Triché, que protagonizaram aceso duelo pelo terceiro posto, que acabou favorável ao francês do Peugeot 308.

Já no TCR Ibérico Francisco Mora tinha grandes aspirações a impor-se novamente, mas viu o seu resultado na corrida de hoje ao falhar o arranque. Este percalço fez com que perdesse 11 posições, conseguindo recuperar até ao 19º posto.

“Deixei que o motor fosse abaixo no arranque e esse comprometeu o resto da corrida, até porque o carro estava bastante rápido”, afirmou o piloto do Porto após a prova, sublinhando: “Foi bom ter sido de novo o melhor dos pilotos que apostam no TCR Ibérico, que era o grande objetivo. E fica a satisfação de ter conseguido uma das oito voltas mais rápidas da corrida. Só foi pena não ater acabado mais em cima dos primeiros”.

Mas a Gustavo Moura as coisas correram ainda pior. Na primeira volta o piloto do Audi RS3 LMS levou um toque de um adversário e o seu carro ficou com um braço da suspensão partido.

A sorte também não quis nada com dois jovens estónios da ALM Honda Racing. Mattias Vahtel desistiu quando o motor do seu carro registou um súbito sobreaquecimento, enquanto Robin Vaks não foi além do 23º lugar na sequência de um furo lento no pneu dianteiro esquerdo.

O russo Evgeny Leonov também teve a sua dose de azar, depois dos danos no seu Cupra na prova de sábado. Hoje preocupou-se em levar o seu carro até final terminando na 24ª posição.

A próxima jornada do TCR Ibérico, a quarta da época e que corresponde ao seu encerramento, está agendada para 26 e 27 de Outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.