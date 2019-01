Motores Filipe Albuquerque em Daytona para ganhar Por

Filipe Albuquerque irá iniciar mais uma temporada no Campeonato IMSA no próximo fim de semana com a disputa das 24 Horas de Daytona, onde o seu objetivo é vencer.

O piloto português volta a dividir o Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling com o seu compatriota João Barbosa e com o brasileiro Christian Fittipaldi, aos quais se junta este ano o britânico Mike Conway, habitual ‘volante’ da Toyota no ‘Mundial’ de Resistência (WEC).

Albuquerque considera que o desafio que tem pela frente é enorme, não apenas devido à extensão da prova mas também para a qualidade dos adversários, mas também já sabe como se ganha a corrida disputada no famoso circuito da Florida, depois do êxito do ano passado.

“Costumam dizer que a primeira vitória em Daytona é sempre a mais difícil. Espero que tenham razão e que consigamos repetir o resultado e começar a época da melhor forma possível. É muito importante vencer Daytona, mas esta é apenas a primeira corrida de um longo campeonato onde queremos alcançar o título”, refere o piloto de Coimbra.

Este é um momento especial na época, e Filipe Albuquerque explica porquê: “Apesar de já conhecer a equipa, o carro e o circuito, sinto sempre como se fosse um novo começo, a primeira vez. Este ano, com a pressão de defender a vitória”.

“Sabemos o que temos de fazer para ganhar. Por isso, é entrar em pista com o foco definido esperar que não existam percalços de maior e fazer o nosso trabalho bem feito. Estou desejoso de entrar em pista. São 24 longas horas de adrenalina mas também de esperança num final feliz”, acrescenta o piloto português, que entra em ação já na quinta-feira, altura em que se realizam já os treinos livres e a qualificação, para uma prova que arranca no final do dia de sábado (em Portugal).