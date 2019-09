Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa partem de sétimo em Laguna Seca Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa vão arrancar da sétima posição da grelha de partida para a penúltima prova do Campeonato IMSA Sportscar, que hoje se disputa naquele traçado da Califórnia.

O desempenho da dupla portuguesa do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing, que ficaram a mais de sete décimas do melhor tempo, deixou ambos os pilotos dececionados, mas traduzem a falta de performance do protótipo norte-americano face aos rivais da Acura e da Mazda.

Apesar do resultado na qualificação Albuquerque está focado a terminar esta prova no pódio: “Estava à espera de um melhor resultado. Não uma ‘pole’ mas uma posição melhor que o sétimo posto. Mas, estamos todos muito próximos e este acabou por ser o resultado possível”.

“A parte boa, é que estamos mais competitivos que em provas anteriores e isso abre-nos novas perpectivas. Vamos para a corrida sem pressões. Não estamos na luta por nada, por isso vamos arriscar para conseguir um bom resultado: esperamos que um pódio”, salienta ainda o piloto de Coimbra.

Ricky Taylor deu ao Acura ARX-05 # 6 do Team Penske a ‘pole position’, com uma volta em 1m15,035s, batendo o outro carro da equipa, o # 7, de Juan Pablo Montoya por 0,308s, enquanto Jordan Taylor colocou o melhor dos Cadillac DPi, o # 10 da Wayne Taylor Racing, na terceira posição da grelha.

Resultado da qualificação

1º R.Taylor/Castroneves (Acura) 1m15,035s

2º Montoya/Cameron (Acura) 1m15,343s

3º J.Taylor/Van der Zande (Cadillac) 1m15,488s

4º Jarvis/Nuñez (Mazda) 1m15,517s

5º Nasr/Derani (Cadillac) 1m15,610s

6º Bomarito/Tincknell (Mazda) 1m15,728s

7º Albuquerque/Barbosa (Cadillac) 1m15,757s

8º Goikhberg/Vautier (Cadillac) 1m16,176s

9º Trummer/Simpson (Cadillac) 1m16,348s

10º Cassels/Masson (Oreca) 1m16,817s