Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa partem de nono em Road America Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa vão partir da nona posição para a prova do Campeonato IMSA Sportscar que este fim de semana se disputa no circuito de Road America.

A dupla portuguesa do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing rodou em 1m51,260s, a 1,670s do tempo que deu a ‘pole position’ ao Acura ARX-05 # 6 tripulado por Dane Cameron, e que o norte-americano divide com Juan Pablo Montoya.

Não obstante da alteração do Balanço de Performance (BoP) os Cadillac Dpi não conseguiram discutir as posições cimeiras na qualificação, com o melhor a ser o # 31 de Felipe Nasr e Pipo Derani, o outro protótipo da Action Express Racing, que mesmo assim ficou a 1,285s da marca conseguida por Cameron.

Os Acura do Team Penske foram mesmo os carros a bater, pois o # 7 de Rick Taylor e Hélio Castroneves vai arrancar de segundo, ao gastar mais 0,193s que o carro ‘irmão’, enquanto Oliveir Jarvis colocou no terceiro lugar do ‘grid’ o melhor dos Mazda RT24-P, o # 77 que o britânico divide com Tristan Nuñez.