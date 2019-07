Motores Filipe Albuquerque de regresso ao European Le Mans Series em Barcelona Por

Filipe Albuquerque está de regresso às competições na Europa e ao European Le Mans Series para disputar as 4 Horas de Barcelona no próximo fim de semana no Circuito da Catalunha.

O piloto português volta a tripular o Ligier JSP217 # 22 da United Autosports, que voltará a dividir com Phil Hanson, com o firme propósito de terminar no pódio numa prova que regressa ao ELMS uma década depois.

Contrariamente ao que sucedeu nas 24 Horas de Le Mans o protótipo da equipa anglo-americana estará no traçado catalão com uma configuração aerodinâmica para circuitos sinuosos.

“Vamos ter o nosso Ligier com ‘downforce’ máximo, o que o torna bem mais competitivo. Será a primeira prova da época que disputaremos nestas condições e acredito que será certamente uma mais valia. E por isso esperamos estar em condições de discutir os lugares do pódio”, explica Albuquerque.

Barcelona é um traçado com boas recordações para o piloto de Coimbra, sobretudo nos seus primeiros anos de carreira internacional, e não esquece esse facto: “Se os sucessos do passado regressarem para o presente, temos a vitória assegurada”.

“Vamos dar o nosso melhor, procurar tirar o melhor partido possível do carro e da prova que terá a particularidade de se disputar parte à noite. É uma pista que gosto por isso penso que estão reunidos todos os ingredientes para fazermos um bom trabalho”, acrescenta Filipe Albuquerque.

As 4 Horas de Barcelona arrancam na sexta-feira dia 19 de julho, com a realização dos treinos livres. A qualificação e corrida têm lugar no sábado, dia 20. A prova começa pelas 17h30 em Portugal.