PIB de Moçambique cresceu 2,5% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano cresceu 2,5 por cento no primeiro trimestre deste ano, comparado com o período homólogo de 2018, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Para este valor, o setor terciário é que foi determinante, com um crescimento de 2,7 por cento, com maior destaque nas atividades de aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas”, disse a representante da Direção de Contas Nacionais e Indicadores Globais, Mónica Magaua, em conferência de imprensa.

Perante um PIB do primeiro trimestre de 2018 revisto em alta em 0,4 pontos percentuais, o nível de crescimento registado no primeiro trimestre de 2019 representa uma desaceleração da economia em 1,2 pontos percentuais, assinalou Magaua.

“A província e cidade de Maputo, em conjunto, contam com mais de 60 por cento do total do número das empresas existentes no país, por esse motivo, são as que mais contribuíram para a riqueza nacional, depois vem Beira e Nampula”, acrescentou.

A economia moçambicana desacelerou 0,3 pontos percentuais em 2018 em comparação com 2017 e o PIB de 2018 foi de 3,4 por cento, contra os 3,7 por cento de 2017.