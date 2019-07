Motores Filipe Albuquerque abandona a três voltas do fim em Mosport Por

Não teve o melhor desfecho para Filipe Albuquerque e João Barbosa a prova do Campeonato IMSA Sportscar que hoje se disputou no Circuito de Mosport.

A dupla portuguesa do Cadillac Dpi # 5 da Action Express Racing, que partiu da sexta posição para a corrida, foi obrigada a abandonar devido a problemas de embraiagem no protótipo negro.

Foi uma desistência inglória, que só veio aumentar a frustração no seio da equipa, que já partia para esta prova com a certeza do sistema de equilíbrio de performance desfavorecer o Cadillac Dpi.

Ainda assim Filipe Albuquerque procurou mitigar o handicap adotando um ritmo forte, que lhe permitiu ir rodando entre a quinta e a sexta posição. Nada fazia prever que as coisas piorassem depois e a desistência fosse a única opção.

“Foi uma pena o que aconteceu. Estivemos sempre a rodar no nosso ritmo, entre o quinto e o sexto lugar, quando a oito voltas do final, a embraiagem começou a patinar. Comecei a perder tempo, ainda aguentei umas voltas na sexta posição, mas depois o carro já não andava e tive de abandonar”, explicou o piloto de Coimbra.

Filipe admite que este desfecho não era aquele que imaginava, mas que aprofunda a ‘maré’ de azar que tem afetado a equipa do Cadillac da Mustang Sampling: “Não temos tido muita sorte. Nunca tínhamos tido um problema de embraiagem e hoje aconteceu. Há alturas em que simplesmente não tem de acontecer. Não há nada a fazer, temos de seguir em frente e pensar na próxima”.

O piloto português e o seu companheiro de equipa começam já a pensar na próxima prova do IMSA Sportscar, que acontece dentro de duas semanas em Lakeville no Connecticut para o Northeast Grand Prix, que se disputa no histórico circuito de Lime Rock.