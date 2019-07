Motores Filipe Albuquerque determinado em voltar ao pódio em Mosport Por

Filipe Albuquerque já se encontra no Canadá para disputar mais uma prova do Campeonato IMSA Sportscar.

A sexta posição conseguida nas 6 Horas de Watkins Glen soube a pouco, e tanto o piloto de Coimbra como João Barbosa, o seu companheiro de equipa no Cadillac DPi # 5 da Action, querem fazer esquecer a jornada nova-iorquina com um bom resultado em Mosport.

O circuito ‘Canadian Tire Motosport Park’ é ao estilo antigo com asfalto usado e curvas rápidas e Filipe Albuquerque, que o ano passado terminou a corrida em quarto lugar, está na expectativa de conseguir fazer melhor este ano.

“Penso que será um fim-de-semana interessante mas ao mesmo tempo muito exigente para nós. Estou com alguma curiosidade para perceber o desempenho do novo pneu Michelin neste tipo de asfalto. Mas sabemos que em termos de andamento estaremos limitados”, começa por referir o piloto conimbricense.

Albuquerque chama também a atenção de outras particularidades que podem condicionar a corrida do Cadillac DPi # 5: “O circuito também não facilita as ultrapassagens e com a quantidade de carros em pista, será uma verdadeira aventura. Esperamos, mesmo com todos os ‘handicaps’, fazer melhor que o ano passado. E fazer melhor é chegar ao pódio”.

“Acho que com esforço, dedicação e alguma dose de loucura podemos atingir os objectivos. As adversidades não nos roubam as ambições. Estamos preparados para o que aí vem”, acrescenta o piloto português.