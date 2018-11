Nacional Filhos de Ronaldo já vivem espírito de Natal Por

Se o Natal é tempo de luz, esperança e reunião familiar, é comum dizer-se que o Natal ‘é das crianças’ e as de Cristiano Ronaldo já vivem o espírito da quadra natalícia.

Cristianinho posou para a fotografia com os irmãos mais novos, depois de Georgina ter comprado as decorações de Natal para a casa da família em Turim.

A companheira de Ronaldo partilhou também um vídeo que tem feito as delícias dos fãs com as crianças a olharem para as decorações de Natal em jeito de admiração.





Veja também as fotos.