Nas Notícias "Gostariam era de fazer uma festa idêntica ao Avante", dispara Arménio Carlos

Arménio Carlos, antigo responsável pela central sindical CGTP, assume que as polémicas recentes sobre a realização da manifestação no 1º de Maio e a eventual realização da Festa do Avante nada têm que ver com questões de saúde mas sim políticas.

“A questão do 1º de Maio teve mais que ver com problemas políticos do que de saúde pública”, afirmou Arménio Carlos.

Em entrevista à TSF, o militante comunista disse que se tratou de “uma polémica que não tem que ver com questões de fundo”.

“É uma tentativa de alguns de criarem a ideia de que, a partir de agora, os trabalhadores não podem reivindicar, nem se podem manifestar ou expressar as suas opiniões”.

Também a Festa do Avante tem dado que falar e causado polémica mas paa Arménio Carlos é tudo uma questão de ‘inveja’ dos partidos da direita, nomeadamente Rui Rio, do PSD.

“Há uma série de partidos da direita que estão preocupados com a Festa do Avante. Eles gostariam era de fazer uma festa idêntica. Nunca conseguiram até hoje e agora com o pretexto do coronavírus estão a tentar condicionar a realização de uma festa”.

Recorde-se que o presidente do PSD, Rui Rio, criticou o Governo e o PCP por darem um “mau exemplo ao país” com a realização da Festa do Avante.

Jerónimo de Sousa já assegurou que o PCP não perspetiva avançar com a realização da Festa do Avante no sentido de ter proveitos financeiros.

A Festa do Avante está marcada entre os dias 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.