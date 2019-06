Apresentações/Novidades Fiat Chrysler desiste da fusão com a Renault Por

A Fiat Chrysler (FCA) desistiu da fusão que propusera à Renault. Num comunicado o construtor italo-americano justificou a decisão pela alteração das condições políticas em França.

Segundo a agência Reuters a decisão teria sido tomada após o governo francês, dono de 15% da Reanult, ter pedido para adiar a decisão das duas empresas de modo a poder consultar a Nissan, empresa com quem a Renault possui uma aliança.

No comunicado da FCA lê-se: “Tornou-se claro que as condições políticas em França não existem para que a fusão prossiga com sucesso”. E refere também que o acordo proposto tinha sido pensado em “termos cuidadosamente equilibrados para oferecer benefícios substanciais a todas as partes”.

Antes da Fiat Chrysler ter anunciado a sua decisão, a administração da Renault tinha realizado uma reunião de mais de seis horas. Após a qual divulgou um comunicado a confirmar que continuava interessada no negócio, mas que “não pôde tomar uma decisão devido ao pedido expresso dos representantes do estado francês para adiar a votação para um conselho posterior”.

Numa nota informativa a Renault afirmou ter visto a abordagem da FCA como oportuna e construtiva, além de a encarar como um reconhecimento da atratividade da Renault e da Aliança com as japonesas Nissan e Mitsubishi.

“Estamos satisfeitos com a abordagem construtiva da Nissan e queremos agradecer à FCA por seus esforços e ao Conselho de Administração da Renault por sua contínua confiança”, apontou a Renault.

O governo francês já havia declarado apoio à fusão, sob a condição de preservar empregos e locais industriais franceses, proteger a aliança com a Nissan, postos de trabalho nas fábricas do grupo e também e os planos para assinar um projeto europeu de fabrico de baterias.