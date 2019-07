Festival leva ‘blues’ a vários locais da cidade da Guarda

O Festival de Blues da Guarda que vai decorrer entre quarta-feira e sábado, por iniciativa da Câmara Municipal, inclui oito concertos que levam animação a vários locais da cidade, foi hoje anunciado.

Segundo a organização, o cabeça de cartaz do evento é Paulo Furtado, com o seu projeto ‘one man band’ The Legendary Tiger Man, que atuará na noite de sexta-feira.

O Festival de Blues, organizado numa parceria da Câmara Municipal da Guarda com a BB Blues Portugal – Associação Cultural, tem o palco principal no Jardim José de Lemos, mas estão também agendados concertos para outros locais ao ar livre como a Alameda de Santo André, o Largo João de Almeida, a Rua do Comércio e o anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior (onde está instalada a sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior).

O programa começa na quarta-feira, às 18:00, com a atuação de Fast Eddie Nelson, no Largo João de Almeida, seguindo-se, às 22:00, um espetáculo de The Cyborgs, no Jardim José de Lemos.

Na quinta-feira atuam The Smokestackers (18:00, na Rua do Comércio) e Lone Lisbonaires (22:00, Jardim José de Lemos).

No dia seguinte sobem ao palco Pigball, pelas 18:00, na Alameda de Santo André, e The Legendary Tigerman, às 22:00, no Jardim José de Lemos.

O Festival de Blues termina no sábado com a atuação de Hearts & Bones (18:00, no anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior) e Moonshiners (22:00, Jardim José de Lemos).

Segundo a autarquia da Guarda, o Festival de Blues integra-se no programa de animação de verão denominado “Verão em Alta Guarda 2019”, que decorre no centro urbano da cidade até setembro.

“Trata-se de um programa com várias propostas artísticas, para todos os públicos e que vão da música ao cinema e da dança ao desporto”, refere.

Ainda de acordo com a fonte, o “Verão em Alta” tem como objetivos “atrair visitantes à cidade mais alta e estimular a economia local; criar durante os meses de verão um circuito de animação por toda a cidade; envolver a comunidade nas atividades propostas; colaborar com outras forças vivas da cidade, estabelecendo sinergias; contribuir para a autoestima dos guardenses; e, é claro, proporcionar aos munícipes um programa de animação de verão na sua cidade”.