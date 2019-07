Desporto Fernando Santos entre os 10 treinadores nomeados aos prémios ‘The Best’ da FIFA Por

O selecionador português, Fernando Santos, integra a lista de 10 nomeados para o prémio ‘The Best’ da FIFA para melhor treinador da época 2018/19, revelou hoje o organismo que rege o futebol mundial.

O técnico de 64 anos, que em junho levou Portugal à conquista da primeira edição da Liga das Nações, aparece na companhia do alemão Jurgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com o Liverpool, do argentino Maurício Pochettino, que levou o Tottenham à final da ‘Champions’, e do espanhol Pep Guardiola, que conquistou todas as competições inglesas com o Manchester City.

Tite, vencedor da Copa América com o Brasil, também aparece no grupo de nomeados, assim como Djamel Belmadi, que conquistou a Taça das Nações Africanas pelo Argélia, e o argentino Marcello Gallardo, que levou o River Plate ao triunfo na Taça dos Libertadores.

O francês Didier Deschamps (seleção de França), o holandês Erik ten Hag (Ajax) e o argentino Ricardo Gareca (seleção do Peru) completam a lista de nomeados.

Selecionador português desde 2014, Fernando Santos levou Portugal à conquista do Euro2016, o primeiro título de sempre da seleção nacional, e já este ano juntou a Liga das Nações, depois de vencer a Holanda na final, por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os vencedores dos prémios ‘The Best’ serão conhecidos em 23 de setembro, em Milão.