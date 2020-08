Desporto Trincão é a grande novidade de Fernando Santos numa lista com outras surpresas Por

Fernando Santos chamou o guarda-redes Rui Silva, o defesa Domingos Duarte, os médio Renato Sanches e Sérgio Oliveira e o avançado Trincão para os jogos com a Croácia e a Suécia, do arranque da Liga das Nações. Estas são, de resto, as novidades.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico revelou aquelas que são as suas escolhas para este regresso da equipa das quinas aos trabalhos, após uma paragem forçada devido à pandemia.

Portugal está integrado no Grupo 3 e começa a defender o título da Liga das Nações no dia 5 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão.

Posteriormente, três dias depois, a turma das quinas viaja para Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional, recorde-se, ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19.

Lista de convocados:

Guarda-redes – Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada FC)



Defesas – João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada FC), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)



Médios – Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto)



Avançados – Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (Barcelona), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético Madrid)