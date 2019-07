Motores Fernando Salgueiro chegou viu e venceu na Serra da Estrela Por

Fernando Salgueiro conseguiu ‘passar uma esponja’ sobre o que lhe aconteceu na prova anterior do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na Rampa da Serra da Estrela.

O piloto do Caramulo Racing Team impôs-se na competição do campeonato de Clássicos de Montanha na prova do CAMI Motorport.

Aos comandos de um Ford Escort MKII que correspondeu ao que dele se pedia, Fernando Salgueiro foi baixando os seus tempos a cada subida que realizava, ao mesmo tempo que melhorava o ‘set-up’ do carro. Na primeira subida de treinos isso não aconteceu, mas na segunda sim, confirmando a sua primazia na sua categoria, para além do 16º tempo absoluto.

No segundo dia o piloto beirão manteve a toada, ainda que sendo o segundo melhor dos clássicos na segunda subida de ‘warm up’ e na derradeira subida de treinos. Estava dado o mote para o que se passaria a seguir, pois totalmente ao ataque lograria ser o melhor da sua categoria realizando a sua melhor marca na segunda subida de prova – 3m33,428s. A derradeira subida serviria para confirmar o triunfo no Campeonato de Portugal de Clássicos Montanha, ainda que piorando ligeiramente a sua marca.

“Correu tudo muito bem. Vi logo que tinha carro para lutar pela vitória, apesar da forte oposição por parte do meu colega de equipa no Caramulo Racing Team, Ricardo Loureiro, a quem endereço os meus parabéns pela segunda posição obtida”, afirmou Fernando Salgueiro no final.

O vencedor acrescentou que o Escort “esteve bem, houve que fazer alguns acertos”, daí a sua ausência na primeira subida oficial de treinos. “Mas estou muito satisfeito. Agora há que começar a pensar na próxima prova, que será ‘em casa’, na Rampa do Caramulo”, remata.