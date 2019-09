Motores Fernando Salgueiro vitorioso na Rampa da Arrábida Por

Fernando Salgueiro somou mais uma vitória no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao impor-se na categoria 6 dos Clássicos de Montanha na Rampa Pêquêpê da Arrábida.

Desde o começo da prova do Clube de Motorismo de Setúbal que o piloto do Caramulo Racing Team mostrou ao que ia. Bem no primeiro ‘warm-up’, baixando em quase oito segundos a sua marca para a primeira subida de treinos e depois mais de dois na primeira subida de prova.

Estava dado o mote para aquilo que o Fernando Salgueiro iria fazer já no dia de domingo, ainda que sendo ligeiramente mais lento no ‘warm-up’ matinal. Ao ataque aos comandos do Ford Escort MKI rodaria em em 1m12,378s, para ‘selar’ o triunfo na Divisão 6 do Campeonato de Clássicos de Montanha, com uma derradeira subida em 2m11,866s.

O piloto do Caramulo, que conseguiu também o 17º posto absoluto da rampa setubalense, confessou ter feito “uma prova sem problemas, pois foi quase sempre a melhorar os tempos”.

Ainda assim Fernando Salgueiro mostou-se preocupado com o seu amigo e companheiro de equipa Ricardo Loureiro, que sofreu um grande acidente nesta prova e teve de ser transportado ao hospital: “Espero que fique tudo bem e que consiga recuperar o carro para a Rampa de Boticas”.