Fernando Salgueiro em bom plano em Murça

Fernando Salgueiro esteve em excelente plano na Rampa Porca de Murça, primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

No evento do CAMI Motorsport o piloto do Caramulo Racing Team acabaria por garantir a segunda posição no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha.

Fernano Salgueiro começou a rodar em 2m43,057s na primeira subida de ‘warm-up’ para terminar a rodar em 2m33,673s na segunda subida de prova, que foi a derradeira em virtude do acidente de Luís Silva, que infelizmente causou dois mortos e vários feridos entre o público.

“Estou totalmente solidário com as famílias das vítimas deste terrível acidente, quero apresentar as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, e os votos de uma rápida recuperação para todos os feridos, e um forte abraço amigo e solidário para o Luís Silva neste momento difícil, assim como para Nuno Loureiro do Cami Motorsport”, declarou o piloto do Caramulo.

Relativamente ao seu desempenho, Fernando Salgueiro fez um bom balanço: “Correu até muito bem, sem problemas de maior, o carros esteve bem, foi sempre a melhorar os meus tempos em cada subida efetuada, estou satisfeito, e agora há que pensar na próxima prova que irá ser a Rampa da Arrábida”.