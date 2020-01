Motores Fernando Barreiros supera dificuldades no Africa Eco Race Por

Fernando e Nuno Barreiros prosseguem a sua ‘aventura’ no 12º Africa Eco Race, superando a terceira etapa da prova que se disputou entre Mhamid e Assa.

Não obstante tere solucionado os problemas mecânicos surgidos na Isuzu D-Max da Prolama na tirada anterior, na entrada do Erg Chebbi tiveram novos obstáculos, pois entraram na areia só com tração traseira.

Fernando e Nuno Barreiros ainda tentaram cumprir o percurso, mas acabaram por ficar presos nas primeiras dunas e já não conseguiram sair. O camião da organização foi de imediato acionado para ir até ao local para ajudar Fernando e Nuno Barreiros que mais uma vez permaneceram longas horas no deserto à espera do auxílio.

A dupla conseguiu chegar ao acampamento e foi possível reparar a transmissão a tempo de poder partir para a especial de hoje. No entanto, apenas conseguiram sair pelas 13h30 horas, pelo que deverão completar o setor seletivo já de noite.

A quarta etapa do Africa Eco Race 2020 conta com um setor seletivo composto por 385,39 km cumpridos entre Assa e Sidi Laroussi. Para este penúltimo dia de prova em terras marroquinas os pilotos vão enfrentar uma bela especial realizada em pistas relativamente rápidas, com apenas algumas partes rochosas.

A navegação não deve ser negligenciada pois o percurso será pontuado com vários pontos delicados onde será necessária particular atenção para manter o rumo certo.