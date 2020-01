Motociclismo António Maio no top dez nos não elite na Arábia Saudita Por

António Maio realizou mais uma boa prova na sexta etapa do 42º Rali Dakar, que marcou o final da primeira semana de competição da prova que se está a disputar na Arábia Saudita.

O piloto alentejano, que é o melhor colocado dos concorrentes portugueses na competição das motos, foi 21º na especial de 478 quilómetros que integrava a tirada que levava a ‘caravana’ até Riade, a capital saudita.

António Maio regressou ao top dez da classificação G2, destinada aos pilotos não elite do ‘Dakar’, onde ocupa o 14º posto após esta sexta etapa, depois de uma jornada em que adotou uma toada consistente.

No final o piloto da Yamaha # 53 estava satisfeito: “Hoje foi mais um bom dia. A etapa era muito longa e começou logo com uma ligação de 180km. A especial também era extensa, mas acabou por ser rápida porque apesar de terem começado as dunas, predominaram as pistas velozes”.

“Foi um dia bastante longo e estou muito contente por chegar aqui a Riad. Estamos a meio do rali e não tenho tido problemas, o que é muito importante para nós. A mota tem estado muito bem e eu também estou bem fisicamente”, referiu também António Maio.

O piloto de Borba vai agora “aproveitar o dia de descanso para pôr a mota em ordem e recuperar do cansaço” para poder “abordar bem a segunda semana do rali”, porque já percebeu que “será ainda mais dura” e vai “ter mais condução na areia”.