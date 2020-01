Motociclismo Triunfo no Rali Dakar “é um sonho tornado realidade” para Ricky Brabec Por

Ricky Brabec cometeu uma proeza que alguns pensavam impossível de concretizar; bater a ‘armada’ KTM no Rali Dakar. O norte-americano tornou isso possível na 42ª edição da prova que hoje se concluiu em Qiddiya.

Passaram quase 30 anos desde que a Honda ganhou pela última vez na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, pelo que este êxito de Brabec naquela que foi sua quinta participação no evento é ainda mais especial.

O norte-americano assumiu as ‘rédeas’ da corrida na terceira etapa, e depois, nos dias que se seguiram foi procurando manter a concorrência à distância. Daí que no final tanto a equipa liderada por Ruben Faria como Ricky Brabec tenham celebrado à medida.

“É um sonho tornado realidade. Esperamos regressar no próximo ano e repetir”, declarou Brabec no pódio final do ‘Dakar’, sublinhando: “Sabia que não iria ser fácil, face aos rapazes da Huski (Husqvarna) e da KTM, que estiveram sempre a ‘morder-nos os calcanhares’”.

“Estou radiante por estar aqui com a Honda e também pela América. Ser o único norte-americano a conseguir este feito é espantoso. Penso que é mesmo um sonho tornado realidade. Agora temos de estabelecer metas mais altas e conseguir mais”, assumiu o titular da Honda 450 Rally # 9.

Ricky Brabec deixou uma promessa: “Vamos voltar no próximo ano e tentar repetir isto, mas, como disse, não será fácil. Estamos contentes. Foi uma grande e dura corrida. Muitos quilómetros. Os pilotos foram bons e toda a equipa trabalhou bem junta, por isso estou muito contente”.

“Estas motos foram mesmo boas. Todas chegaram ao fim. Estamos todos contentes e bem. Esse era o nosso objetivo. Não posso agradecer o suficiente a toda a gente. Muito obrigado. É a primeira vez na Arábia Saudita. O cenário foi insano. Adoro-o. Esperamos regressar no próximo. Há um contrato de cinco anos por isso acho que vamos voltar”, rematou o piloto norte-americano.